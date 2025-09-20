По словам военного эксперта, если в населенном пункте оставить солдат противника, то ВСУ могут попытаться "перерезать" логистику российских подразделений

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Продвижение российских подразделений у Кучеровки и Петропавловки прикрывает фланги на севере Купянска в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Купянска и продвижения наших войск в Кучеровке и Петропавловке: естественно, это комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта. Нам нужно, прежде всего, прикрывать фланги для того, чтобы заходить с севера в населенный пункт Купянск. И если мы оставим там украинских боевиков, то, естественно, может возникнуть ситуация, когда при контратаке украинские боевики попытаются перерезать нашу логистику, наше продвижение и создать так называемые огневые карманы для нашей освобождающей группировки", - сказал он.

19 сентября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском Харьковской области - у Кучеровки и Петропавловки. По его словам, в ходе боев бойцы РФ отбили лесополосу и уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины.