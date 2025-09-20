Боевая машина была замаскирована в лесополосе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили украинский танк в лесополосе недалеко от села Орестополь в Днепропетровской области.

"Расчетом разведывательного БПЛА "Суперкам" в районе населенного пункта Орестополь Днепропетровской области был обнаружен танк националистов, замаскированный в лесополосе. Прямыми попаданиями операторы FPV-дронов сожгли танк, вызвав возгорание и последующую детонацию всего боекомплекта", - сказано в сообщении.

Артиллеристы также поразили пункт управления дронами ВСУ вместе с операторами в районе Великомихайловки.

"Атиллерийские расчеты группировки войск "Восток" нанесли прицельные удары, уничтожив в лесополосе операторов БПЛА противника, а также их средства связи, ретрансляторы и склад с боеприпасами", - отметили в ведомстве.