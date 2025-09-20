По данным Минобороны, противник лишился 3 танков и 11 артиллерийских орудий

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили около 1,5 тыс. военнослужащих и 3 танка, следует из сообщений Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 военнослужащих, Южной группировки войск - более 185 военнослужащих, 325 военнослужащих - в зоне ответственности "Востока".

Суточные потери в зоне ответственности "Центра" составили до 525 военных, "Запада" - свыше 230, и 45 - в зоне ответственности группировки войск "Днепр".

Суммарно ВСУ потеряли 3 танка и 11 артиллерийских орудий.