Российская армия продвигается в районе Серебрянки и Верхнекаменского, а также с Переездного в Звановку, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ, продвигаясь сразу на нескольких участках северского направления, берут в огневой мешок дислоцированные в Северске ДНР подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим о северском направлении, то здесь планомерно идет поджимание украинских боевиков со всех сторон. Наши военнослужащие выдавливают украинских боевиков с их занимаемых позиций и идет планомерное продвижение. Есть продвижение в районе Серебрянки, Верхнекаменского. Также мы продвигаемся с Переездного в Звановку. Это все создает условия для создания огневого мешка или так называемого котла для украинской группировки в Северске", - сказал он.

Марочко уточнил, что для того, чтобы сформировать "полноценный котел" для ВСУ в Северске, необходимо продвинуться в Ямполе, Дроновке, Закотном, а также у Резниковки. "И вот когда мы уже продвинемся на этих направлениях - тогда можно уже с полной уверенностью утверждать о формировании огневого мешка для украинских боевиков в данном населенном пункте", - подчеркнул военный эксперт.

19 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские войска ведут бои в населенных пунктах Выемка и Переездное, выравнивая линию фронта и охватывая Северск.