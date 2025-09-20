Уничтожены три бронеавтомобиля противника и транспорт с личным составом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ возле Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Донецкой Народной Республике у н. п. Константиновка, расчеты БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три бронеавтомобиля и транспорт ВСУ с личным составом, пытавшихся провести ротацию на передовых позициях", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что снаряженные дроны на оптоволокне, вылетев на боевую задачу, вскоре обнаружили в нескольких местах бронеавтомобили, внедорожники, пикапы и микроавтобусы ВСУ, двигающиеся в сторону линии боестолкновения. "Точными ударами оптоволоконных беспилотников был уничтожен практически весь транспорт противника, который понес большие потери в живой силе и технике, а также не смог осуществить ротацию личного состава и доставить боеприпасы, продовольствие и другие материальные средства на передовую", - пояснили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач российским штурмовым группам ВДВ, что способствует активному продвижению подразделений и занятию более выгодных рубежей.