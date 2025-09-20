В Минобороны отметили, что помощники командиров по работе с верующими военнослужащими всегда стараются быть там, где находятся бойцы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Иерей Андрей Миссюра провел богослужение и освятил артиллерийскую установку "Мста-С" группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны России.

"Помощник командира артиллерийской бригады по работе с верующими военнослужащими группировки войск "Днепр" провел богослужение и освятил самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" на боевой позиции в Запорожской области. По словам военного священника, техника освящается прежде всего для того, чтобы остановить и оградить нашу страну и наш народ от посягательств на ее святыню. И изначально этот посыл он миротворческий, то есть остановить войну и восстановить мир", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что помощники командиров по работе с верующими военнослужащими всегда стараются быть там, где находятся бойцы ВС РФ. "Верующим военнослужащим необходим личный контакт, это безусловно самое важное в работе воинского священника. Поэтому ежедневно проводятся беседы с военнослужащими", - добавили там.