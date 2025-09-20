Гости праздника могут посетить с экскурсией большой десантный корабль "Ослябя", ознакомиться с выставкой вооружения и техники морской пехоты и трофейными бронемашинами

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Завершающий этап патриотической акции Тихоокеанского флота (ТОФ) "Сила в правде" проходит 20 сентября во Владивостоке. В течение всего дня горожан ждут различные праздничные мероприятия на Водной станции ТОФ, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Праздничное мероприятие развернется на Водной станции ТОФ в течение всего дня с участием кораблей отряда, флотских артистов ансамбля песни и пляски, драматического театра, ВИА "Морпехи России" и "Камчатский рубеж", а также оркестра ТОФ. От города и края выступят творческие коллективы с патриотическими номерами", - сообщили в пресс-службе ТОФ.

Гости праздника могут посетить с экскурсией большой десантный корабль "Ослябя", ознакомиться с выставкой вооружения и техники морской пехоты, трофейными бронемашинами иностранного производства, захваченными морпехами-тихоокеанцами в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область.

Также на Водной станции представлены уникальные экспонаты военно-исторического музея ТОФ, рассказывающие о героическом пути моряков-тихоокеанцев. Завершится акция праздничным салютом, который будет дан с участвующих в акции кораблей.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", большого десантного корабля "Ослябя" и корвета "Совершенный" совершил дальний поход по местам боевой славы моряков-тихоокеанцев и населенным пунктам Дальнего Востока на Колыме, Камчатке, Чукотке, Курилах и Сахалине. Корабли вышли из Владивостока 1 августа и прошли около 6 тысяч морских миль. На разных этапах в акции приняло участие восемь боевых кораблей и судов, а также одна подводная лодка.

Патриотическая акция "Сила в правде-2025", которую Тихоокеанский флот проводит в рамках масштабного проекта Минобороны России "Единство в памяти. Сила в подвиге!", направлена на развитие национальных ценностей и основ российской государственности, на освещение подвигов героев-тихоокеанцев в ходе специальной военной операции, а также недопущение фальсификации итогов Второй мировой войны.