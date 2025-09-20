Российские операторы FPV-дронов уничтожили четыре автомобиля ВСУ в ДНР

Бойцы ВС РФ также поразили солдат противника

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении уничтожили четыре автомобиля и солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, операторы дронов 6-й мотострелковой дивизии поразили два пикапа с украинскими солдатами, направлявшимися к передовым позициям. "Выбрав наиболее подходящий момент, операторы ударных БПЛА совершили налет, уничтожив две единицы техники и живую силу врага", - сказали в ведомстве.

В свою очередь операторы дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожили оставленный в укрытии микроавтобус для подвоза солдат и боекомплекта ВСУ, а также еще одно транспортное средство около пункта управления БПЛА противника.