МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 149 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 - в Ростовской области, 27 - над территорией Саратовской области, 18 - в Брянской области, 15 - над территорией Самарской области, 12 - [над территорией] Республики Крым, 8 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 4 - над территорией Белгородской области, по 2 БПЛА сбито - над территориями Воронежской и Калужской областей, по 1 - над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 3 - над акваторией Азовского моря", - сообщили в ведомстве.