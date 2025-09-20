Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки при помощи гаубиц "Мста-Б"

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск на константиновском направлении уничтожили три пункта управления БПЛА вместе расчетами и две минометные позиции ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два пункта управления беспилотниками противника были обнаружены операторами 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ночью в лесном массиве на берегу Клебан-Быкского водохранилища. "Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 152-мм гаубиц "Мста-Б"мотострелкового соединения 150-й гв. мсд. В результате огневого поражения пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены вместе с оборудованием и личным составом", - отметили в ведомстве.

Еще один украинский пункт управления БПЛА был обнаружен российскими операторами беспилотников в лесу в районе Плещеевки. Цель уничтожил расчет гаубицы "Мста-Б" 238-й гвардейской артиллерийской бригады.

Кроме того, расчеты "Мста-Б" бригады уничтожили два 120-мм миномета противника в жилой застройке Иванополья и в районе Ильиновки.