Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович сообщил, что в них приняли участие воинские контингенты Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и другие

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Военные атташе Казахстана, РФ, Китая, Индии, Турции, США, а также представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ наблюдали за проведением заключительного этапа командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2025" в Киргизии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"20 сентября в Кырыгызской Республике на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" за проведением заключительного этапа учения командно-штабного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025" наблюдали военные атташе зарубежных стран и представители международных организаций, - отметил он. - В мероприятии приняли участие военные атташе Республики Казахстан, Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Индия, Турецкой Республики, США, а также представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ".

Щегрикович отметил, что в учениях "Рубеж-2025" приняли участие воинские контингенты Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

"Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учения составляла около 1 200 человек и 500 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов, БПЛА и боевых катеров", - добавил он.

Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ напомнил, что в состав КСБР ЦАР, сформированных в 2001 году на основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, входят части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил, оснащенные современными системами вооружения и военной техникой.

"Основными задачами КСБР ЦАР являются участие в отражении внешней военной агрессии и в проведении совместных контртеррористических операций", - отметил он.