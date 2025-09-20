МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские войска поразили склад боеприпасов, места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации противника, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ, используя ударные БПЛА, оперативно-тактическую авиацию, артиллерию группировок войск армии и ракетные войска, нанесли поражение местам запуска беспилотников большой дальности, складу боеприпасов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников, расположенным в 151 районе, следует из сообщения ведомства.