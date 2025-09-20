Дроны "Рубикона" уничтожили бронемашину "Гюрза" ВСУ близ Заречного

Российские войска обнаружили машину в ходе разведывательных мероприятий

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ударные беспилотники Испытательного центра "Рубикон" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) "Гюрза" азербайджанского производства в районе населенного пункта Заречное на рубцовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательных мероприятий вблизи н.п. Заречное на рубцовском направлении была обнаружена бронемашина "Гюрза" ВСУ азербайджанского производства. Серией ударов расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" ББМ противника была поражена", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что в результате боевой работы расчетов беспилотников центра "Рубикон" бронемашина украинских националистов была уничтожена.