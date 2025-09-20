Заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказал, что украинские солдаты не сразу поняли, что в их группе один лишний человек

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Российский штурмовик в ходе боев на подступах к селу Муравка под Красноармейском прикинулся украинским солдатом, последовал за группой ВСУ и уничтожил ее. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр".

"В лесополосе шла группа противника - три человека. Наш боец за ними пристроился, они даже не поняли, что в их группе появился четвертый. Он шел с ними, и уже потом они заметили, что с ними лишний человек. Наш боец их сразу уничтожил", - рассказал заместитель командира батальона.

Он уточнил, что боец РФ таким образом разведал обстановку на территории противника и успешно его уничтожил.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Муравка в ДНР.