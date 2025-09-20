Военный Кобылкин: боец России пять дней был в тылу ВСУ для координации сил

Благодаря этому получилось зайти в Муравку сразу с нескольких направлений, сообщил заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Российский штурмовик провел пять дней в тылу украинской группировки в селе Муравка под Красноармейском для координации действий основных сил. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Алексей Кобылкин.

"Сначала к нам зашел один боец, просидел он там [в Муравке] дней пять в окружении бойцов ВСУ. Был на связи, подавал данные, все рассказывал, какая обстановка и так далее. Потом нам удалось нарастить [силы] и мы пошли уже дальше", - рассказал замкомандира.

По его словам, благодаря координации бойца основные силы смогли зайти в Муравку сразу с нескольких направлений.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Муравка в ДНР.