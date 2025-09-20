В частности, во время них проверялась боевая готовность к оборонительным действиям

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) завершил командно-штабные учения с объединенным командованием войск и сил с привлечением атомных подводных лодок и расчетов береговых ракетных комплексов "Бастион" на северо-востоке России. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"На Тихоокеанском флоте завершилось командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. В ходе учений проверялась боевая готовность сил и войск к оборонительным действиям, отрабатывались вопросы охраны морских коммуникаций в северной части Тихого океана, а также побережья Камчатки и Чукотки и островной зоны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за время активного этапа учений было выполнено более 150 боевых упражнений. В течение недели активно применялась морская авиация, надводные корабли и подводные лодки, а также береговые войска.

"На начальном этапе учения расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с позиционного района на острове Парамушир выполнил стрельбу ракетой "Оникс" по надводной морской цели, находившейся на удалении около 350 км. Завершающим этапом учений стала ракетная стрельба многоцелевых атомных подводных лодок "Красноярск" и "Омск", осуществивших стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Гранит", - уточнили в ТОФ.

Кроме того, там напомнили, что учения проводились под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины и стали итоговыми мероприятиями боевой подготовки в летнем периоде обучения.