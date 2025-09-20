В ходе проведения штурма артиллерийские расчеты вместе с операторами дронов нанесли огневые удары по опорным пунктам, уничтожив боевую технику и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" зачистили траншеи, здания и подвальные помещения в освобожденном населенном пункте Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. <…> Штурмовые группы закрепившись в селе зачистили траншеи, здания, подвальные помещения, а также примыкающие к населенному пункту лесополосы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения штурма артиллерийские расчеты вместе с операторами беспилотной авиации нанесли огневые удары по опорным пунктам, уничтожив боевую технику и живую силу ВСУ.

Минобороны объявило об освобождении Березового 20 сентября.