Населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Восток"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.

В министерстве сообщили, что населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Восток".

Военослужащие группировки, закрепившись в селе, зачистили траншеи, здания и примыкающие к населенному пункту лесополосы.

В Минобороны также отметили, что во время штурма артиллеристы и операторы БПЛА ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника.

Минобороны объявило об освобождении Березового 20 сентября.