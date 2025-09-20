Российские военные поразили радиолокационную станцию РПН, две пусковые установки, кабину боевого управления, а также две единицы автотранспорта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" ВС РФ уничтожил позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ в н. п. Прогресс в Черниговской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели. В результате удара уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), две пусковые установки, кабина боевого управления, а также две единицы автотранспорта", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на месте пораженной позиции С-300ПС фиксировалась вторичная детонация, возгорание и работа эвакуационной группы ВСУ.