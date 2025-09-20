Американский бронетранспортер обнаружили на грунтовой дороге между населенными пунктами Битица и Вакаловщина

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Оператор ударного беспилотника Испытательного центра "Рубикон" нанес поражение бронетранспортеру М113 в Сумской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательно-боевого полета в режиме "свободной охоты" оператор FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на грунтовой дороге между населенными пунктами Битица и Вакаловщина в Сумской области обнаружил двигающийся американский бронетранспортер М113 украинских националистов. В результате прямого попадания ударного БПЛА бронемашина ВСУ была поражена", - говорится в сообщении