Цели поразили в период с 12:00 мск до 17:00 мск

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей. Цели поразили в период с 12:00 мск до 17:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА ликвидировали дежурными средствами ПВО.

"20 сентября в период с 12:00 мск до 17:00 мск уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и два - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.