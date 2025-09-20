Такую тактику украинские военные применяют на западной и северо-западной окраине населенного пункта, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ВСУ, пытаясь избежать окружения и подготовить новые позиции у Кировска на краснолиманском направлении, поджигают дома, в которых еще остаются мирные жители. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Излюбленная нацистская тактика - оставлять после себя выжженную землю - вовсю применяется боевиками ВСУ в Кировске. Несмотря на то, что в поселке остается достаточно мирных жителей, укро-нацисты поджигают целые улицы и кварталы, чтобы замедлить продвижение российских войск", - сказал собеседник.

Он добавил, что такую тактику украинские боевики применяют на западной и северо-западной окраине Кировска, где отступление украинской 63-й отдельной механизированной бригады прикрывает 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала".