В российских силовых структурах пояснили, что накануне чиновники Берегометской сельской рады опубликовали грамоты и благодарности от военных, приложив фотографии с командованием 107-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Командование 107-й бригады теробороны ВСУ вручает грамоты руководству Черновицкой области, пока ее личный состав отходит с позиций. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В то время, как 107-я бригада теряет позиции и личный состава на хатненском участке фронта, ее командиры вручают грамоты и благодарности политическому руководству Черновицкой области", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что накануне чиновники Берегометской сельской рады опубликовали грамоты и благодарности от военных, приложив фотографии с командованием 107-й бригады теробороны ВСУ, "которое, по идее, должно быть на фронте и руководить действиями своих подчиненных на одном из самых горячих направлений украинского конфликта".

В силовых структурах отметили, что ранее 107-я бригада понесла большие потери в Харьковской области, отступив с занимаемых позиций. Взятый в плен военнослужащий бригады также рассказал, что его группу "забыли" на позициях, оставив без связи и еды на три дня.