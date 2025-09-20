Российская армия закрепилась на многих участках, что позволит развивать успех на этом направлении, подчеркнул военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Солдаты ВС РФ за неделю уничтожили укрепрайоны Вооруженных сил Украины у Константиновки в Донецкой Народной Республике и укрепили занятые раннее рубежи и позиции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо константиновского участка: здесь наши военнослужащие сосредоточили свои основные усилия на закреплении ранее достигнутых результатов. В основном мы укрепляли новые, занятые рубежи и позиции, но и, естественно, занимались уничтожением укрепрайонов противника в окрестностях данного населенного пункта", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что за неделю бойцы РФ "серьезно усилили группировку у Константиновки" и закрепились на многих участках, что "позволяет в дальнейшем развивать успех на данном направлении".