Российские бойцы продвинулись в Днепропетровской области, создавая буферную зону у ДНР и Запорожья, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Участки ответственности группировок войск "Центр" и "Восток" стали самыми успешными в зоне специальной военной операции за текущую неделю. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, бойцы упомянутых группировок продвинулись в Днепропетровской области, создавая буферную зону у Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

"Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок "Центр" и "Восток", а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР", - сказал он.

Как отметил Марочко, минувшая неделя показала, что силы РФ в зоне СВО "очень активно продвигаются" и освобождают населенные пункты на стыке ДНР и Днепропетровской области, однако "это не означает, что у нас нет успехов на других направлениях".

За минувшую неделю подразделения Восточной группировки освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка Запорожской области. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили ранее в Минобороны.