Этот участок фронта стал самым успешным на харьковском направлении, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы на текущей неделе заняли ряд стратегических укрепрайонов и лесополос у Хатнего Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, данный участок фронта стал самым результативным у сил РФ на текущей неделе на харьковском направлении.

"Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг [от населенного пункта]. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника", - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что в целом у Хатнего российские бойцы формируют "довольно серьезную" буферную зону на стыке с Курской областью, которая позволит обезопасить жителей РФ от ударов противника.