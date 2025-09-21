Российские военнослужащие удерживают позиции, на которых закрепились ранее, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) "вяло атаковали" на текущей неделе на сумском участке фронта, при этом готовили провокационные материалы, дискредитирующие российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Сумской области: <…> наши военнослужащие укрепляют те рубежи и позиции, на которых закрепились ранее. Украинские боевики пытаются вести какие-то контратакующие действия, но они носят вялый характер. Сейчас противник в данном районе <…> пытается в своих информационных целях занимать мнимые рубежи и позиции, которые якобы раннее были заняты российскими войсками, а после - они их освободили", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что в последнее время Киев активизировал подготовку дискредитирующих ВС РФ материалов с сумского участка фронта. "Естественно, для того чтобы хоть как-то поддержать морально-психологическое состояние как украинских боевиков, так и граждан Украины, киевская власть идет на ухищрение и, по сути, фальсифицирует сводки с фронта, выдавая желаемое за действительное", - считает Марочко.