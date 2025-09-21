Зенитчики обеспечили воздушное прикрытие позиций российских войск

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мотострелки группировки войск "Центр" при помощи зенитных установок ЗУ-23 уничтожили разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе огневой работы расчет ЗУ-23 уничтожил дроны-разведчики украинских боевиков, организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что расчеты ПВО группировки войск "Север" в круглосуточном режиме выполняют задачи по уничтожению разведывательных и ударных дронов боевиков ВСУ.