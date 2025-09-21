ВС РФ уничтожили блиндажи и гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

Для атаки бойцы группировки "Восток" применили осколочно-фугасные боеприпасы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили блиндажи с личным составом и тяжелые дроны Вооруженых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Калиновское Днепропетровской области разведка выявила блиндажи противника, оборудованные в лесополосах. По указанным координатам артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" нанесли удары осколочно-фугасными боеприпасами. Несколько точных попаданий разрушили укрытия и поразили находившуюся в них живую силу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили работу расчетов ударных беспилотников группировки.

© Минобороны России

"В Днепропетровской области военнослужащие с воздуха выявили площадки запуска беспилотников, а также установленные антенны и ретрансляторы противника. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" нанесли точные удары, уничтожив оборудование, тем самым нарушив управление беспилотной авиации ВСУ. Также в воздухе ударными дронами были поражены вражеские тяжелые гексакоптеры", - сообщили там.