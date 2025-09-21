В программе импровизированного концерта прозвучали классические народные песни, патриотические композиции, а также современные отечественные хиты

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Солисты фронтовой творческой бригады Московского военного округа (МВО) выступили для выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО военнослужащих группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.

"В этот раз специально для защитников отечества на импровизированной сцене артисты выступили с уникальной концертной программой, в ходе которой прозвучали знаковые произведения, объединяющие поколения: классические народные песни, патриотические композиции, ставшие символом стойкости и любви к родине, а также современные отечественные хиты", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по окончании концерта бойцы проводили артистов продолжительными овациями и выразили им искреннюю благодарность за подаренные эмоции и уверенность в скорейшей победе. Там уточнили, что подобные выступления способствуют снижению уровня стресса и обеспечивают психологическую перезагрузку для военнослужащих.

"Организуя такие концерты для бойцов в зоне спецоперации, гастролируя не только по тыловым районам, но и вдоль линии боевого соприкосновения, коллективы фронтовых творческих бригад несут военную культуру в каждое подразделение. Также солисты поддерживают боевой дух российских военнослужащих, под громкие и продолжительные аплодисменты исполняя песни, с которыми невозможно не победить", - добавили в военном ведомстве.