Противник также потерял четыре станции Starlink

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили четыре станции связи Starlink и четыре пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял <…> четыре станции спутниковой связи Starlink и четыре пункта управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Кроме того, Яковлев напомнил, что бойцами группировки был освобожден населенный пункт Березовое в Дневропетровской области.