Мероприятие провели на импровизированной сцене под открытым небом

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Артисты фронтового творческого коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертом и исполнили песни Юлии Чичериной, групп "Ария" и "Любэ" для военнослужащих Центральной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Мероприятие было проведено на импровизированной сцене под открытым небом. В музыкальной программе прозвучали популярные патриотические песни народной артистки России Юлии Чичериной и группы "Ария", а также других известных исполнителей. Особый отклик у зрителей вызвало исполнение военными артистами легендарных хитов группы "Любэ", в том числе знаменитой песни "Конь", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в военном ведомстве, бойцы тепло встречали каждый номер, поддерживая артистов аплодисментами. "Концерт стал для военнослужащих возможностью на несколько часов отвлечься от тягот службы и зарядиться положительными эмоциями", - добавили там.