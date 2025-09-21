Взрывные устройства могут находиться как в сбитых дронах, так и в тех, что специально оставляют в местах, где могут находиться российские подразделения, рассказал командир отряда разминирования группировки войск "Днепр"

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. ВСУ в Запорожской области устанавливают в собственные БПЛА мины-ловушки, настроенные так, чтобы подрыв происходил не сразу, как беспилотник взяли в руки, а во время транспортировки дрона для разборки и изучения или уже в расположении российского подразделения. Об этом сообщил ТАСС командир группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Вожатый.

"Противник устанавливает в него (БПЛА - прим. ТАСС) порядка 30 грамм пластического взрывчатого вещества, детонатор и инициатор, допустим, датчик переворота. Боец идет, видит: дрон без боевой части даже, может быть, лежит, и хочет его поднять. Датчик работает не с первого раза, даже если ты его сдернул "кошкой", он может не взорваться, и ты с удовольствием понесешь к себе в блиндаж", - рассказал офицер.

Мины-ловушки могут находиться и в сбитых БПЛА противника, и в дронах, специально оставленных в местах, где возможно нахождение российских подразделений либо их активные действия. "Датчик может стоять на 15 переворотов, на 20 переворотов, и пока ты будешь его нести и показывать товарищам в блиндаже, он может отработать. 30 г пластического вещества может нанести урон пальцам, ладоням, рукам", - отметил Вожатый.

По его словам, для военнослужащих полка на полигонах в Запорожской области на постоянной основе проводятся тренировки по обнаружению взрывоопасных предметов, в том числе мин-ловушек, и их уничтожению.