Украинское командование военнослужащими групп радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки доукомплектовывает смежные бригады, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ направляет на штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Согласно показаниям пленного, командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и РЭР", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что по запросу командиров штурмовых подразделений 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков специалистами РЭБ и РЭР доукомплектовывают смежные бригады, такие как 71-я отдельная егерская бригада, 156-я отдельная механизированная бригада и другие, действующие на сумском направлении.