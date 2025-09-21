Украинское командование пошло на этот шаг, чтобы не допустить утраты позиций, сообщили российские силовики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ВСУ перебросили подразделения 2-го батальона 144-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) с черниговского направления под Волчанск в Харьковской области, чтобы не допустить утраты позиций. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"С целью не допустить дальнейшей утраты позиций командование ВСУ дополнительно перебросило подразделения 2 батальона 144 ОМБр с черниговского направления под Волчанск", - указал собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что за прошедшие сутки в лесу в районе Синельниково Харьковской области противник попытался провести контратаку силами 57-й отдельной мотопехотной бригады, однако успеха не имел. В ходе дальнейших боев российские бойцы блокировали часть подразделений 57-й бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады в количестве до роты.