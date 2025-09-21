Кимаковский: ВСУ под видом ВС РФ бьют по Константиновке со скрытых позиций

Украина наносит удары преимущественно по городской застройке, по местам, где прячутся гражданские, указал советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. ВСУ начали наносить удары по Константиновке с оборудованных за городом замаскированных минометных позиций. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, огонь по городу ведется из района трассы Константиновка - Артемовск якобы с позиций ВС РФ для их дальнейшего обвинения.

"Вооруженные формирования Украины начали бить по Константиновке с закрытых минометных позиций, которые оборудованы в районе трассы Константиновка - Артемовск. Бьют преимущественно по городской застройке, по местам, где прячутся гражданские, якобы это наши бойцы. Все для того, чтоб уничтожить как можно больше гражданских и обвинить в этом наши войска", - сообщил Кимаковский.

Он добавил, что аналогичная ситуация была в Красноармейске, где ВСУ наносили удары по городу как из-за его пределов, так и в черте.

"Выкатывали пушки на проспект Шахтостроителей и били по микрорайону Шахтерский", - отметил Кимаковский.