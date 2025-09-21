БПЛА Южной группировки сорвали ротацию ВСУ в ДНР

Бойцы ВС РФ также уничтожили два бронетранспортера M113 противника

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расчеты беспилотников Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два бронетранспортера M113 ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища, расчеты ударных БПЛА обнаружили два американских гусеничных бронетранспортера БТР M113, с использованием которых подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава.

"Оба БТР M113 были замечены при попытке пересечь открытое пространство вблизи линии боевого соприкосновения. Расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки не допустили выхода техники из зоны поражения и точными ударами уничтожили бронетехнику противника вместе с личным составом. Данным действиями были сорваны попытки ротации личного состава и подвоза снабжения", - указали в Минобороны.