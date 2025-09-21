Цели поразили при помощи FPV-дронов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников 10-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Южной группировки войск уничтожили живую силу и гексакоптер R-18 "Баба-яга" ВСУ на краматорско-дружсковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы беспилотных летательных аппаратов 10-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Южной группировки войск уничтожили с помощью FPV-дронов и БПЛА, оснащенных модулем сброса, живую силу и дрон R-18 противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что личный состав противника был замечен в прифронтовой полосе расчетом разведки бригады спецназначения и оперативно поражен прямым попаданием сброса с ударного БПЛА. В свою очередь дрон "Баба-яга" был замечен российскими операторами беспилотников в ходе выполнения боевых задач и уничтожен с помощью воздушного тарана.