21 сентября, 12:11
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили места запуска беспилотников ВСУ

Минобороны России
© Минобороны России
Российские войска также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение местам запуска беспилотников ВСУ большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ракетные войска, ударные БПЛА, оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение местам запуска дронов большой дальности и пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 138 районах, следует из сообщения ведомства. 

