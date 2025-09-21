В частности, в зоне ответственности группировки "Центр" потери ВС Украины составили свыше 500 военных

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ на всех направлениях специальной военной операции за сутки составили порядка 1 515 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности Северной группировки ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, танк и 7 автомобилей, "Запада" - свыше 225 военных и боевая бронированная машина Senator, Южной группировки - до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 2 боевые бронированные машины.

В зоне ответственности группировки "Центр" потери ВСУ составили свыше 500 военных, бронетранспортер M113. В результате действий Восточной группировки противник потерял до 340 военных и боевую бронированную машину, группировки войск "Днепр" - до 45 военных и 9 автомобилей.