Трое из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. В результате массированного обстрела со стороны ВСУ Васильевского округа в Запорожской области 10 человек ранены, из них 3 находятся в крайне тяжелом состоянии. Противник нанес удар по многоквартирному дому в Васильевке, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом на ул. Театральной [в Васильевке], на данный момент известно о 10 пострадавших, 3 человека в крайне тяжелом состоянии", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, опасность повторных ударов сохраняется.

Позже Балицкий сообщил, что число пострадавших от удара ВСУ по Васильевке Запорожской области увеличилось до 12, среди них ребенок 2024 года рождения.

В новость внесены изменения (12:35 мск) - уточняется число пострадавших.