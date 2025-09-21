Над Донецком и Макеевкой ликвидировали 430 БПЛА, над Горловкой - 193

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 623 атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Один из ударов противник пытался нанести по железнодорожному узлу в Донецке, сообщили в УФСБ России по ДНР.

"Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирные города республики. Враг пытался нанести массированный удар по объектам инфраструктуры Донецка и Макеевки с помощью ударных беспилотников самолетного типа RAM-2X, вооруженных осколочно-фугасными зарядами. Один из ударных БПЛА был нацелен на важный железнодорожный узел в Киевском районе Донецка. Система РЭБ подавила беспилотник в безопасном месте - вдали от жилых застроек и железнодорожной станции", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи электроподстанции в Куйбышевском районе города подавлен украинский БПЛА мультироторного типа "Баба-яга", который нес боевые заряды осколочно-фугасного типа, рассказали силовики. При этом окраины Горловки ВСУ пытались атаковать FPV-дронами с самодельными взрывными устройствами.

"Купол Донбасса" перехватил вражеские дроны, взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, заключили в региональном управлении ФСБ.