Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над регионами России

БПЛА сбили над Черным морем, Белгородской областью и Республикой Крым, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны с 16:00 до 20:00 мск уничтожили 22 беспилотника над Черным морем, Белгородской областью и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

"21 сентября т. г. в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА - над акваторией Черного моря и по 3 БПЛА - над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.