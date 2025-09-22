Боец Ворон: расчет БПЛА "Орлан-10" помог поразить пункт дислокации ВСУ

Противник нередко использует частные жилые дома для размещения опорных пунктов, огневых точек и складов военного имущества, отметил старший оператор расчета

ГЕНИЧЕСК, 22 сентября. /ТАСС/. Расчет разведывательных БПЛА "Орлан-10" 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" успешно скорректировал удары артиллерии по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на правобережье Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил старший оператор расчета с позывным Ворон.

"Мы выполняем разведку, выслеживаем врага, корректируем работу ствольной артиллерии. В одном из сел на правом берегу Днепра мы обнаружили пункт временной дислокации противника, а также пункт управления БПЛА. Передали координаты, по ним (украинским боевикам - прим. ТАСС) открыли огонь, уничтожили", - сказал военнослужащий.

Ворон добавил, что противник использует частные жилые дома для размещения опорных пунктов, огневых точек и складов военного имущества и боеприпасов.