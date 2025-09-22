Штурмовики заходили в село небольшими группами, после чего резко ударили по ВСУ

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Украинская группировка в селе Муравка ДНР минимум неделю не знала о заходе в населенный пункт российских войск. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Алексей Кобылкин.

"Враг не знал, что вообще у нас люди там сидят. Они не понимали. Наверное, в районе недели, полутора. Они не понимали, что наши бойцы там", - сказал военнослужащий.

По словам замкомандира, штурмовики заходили в населенный пункт малыми группами, накапливались постепенно, после чего нанесли удар по ВСУ внутри села.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Муравка ДНР.