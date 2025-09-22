Украинские солдаты будут думать, что к ним летит их гексакоптер, пояснил старший оператор БПЛА группировки "Восток"

МАРИУПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Российские инженеры системы радиоэлектронной борьбы завладели сельскохозяйственным украинским гексакоптером "Баба-яга", а затем поменяли его программное обеспечение на российское. Усовершенствованный тяжелый беспилотник бойцы будут использовать для дезориентации врага и поражения его позиций в тылу, рассказал ТАСС старший оператор БПЛА группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным Гомер.

"Это агродрон мы затрофеили, "Баба-яга" летела к нашим пацанам, чтобы "разобрать" их. Наши специалисты-рэбовцы посадили ее, другие специалисты перепрошили "яге" мозги. И теперь я учусь летать, познаю нюансы, чтобы в дальнейшем использовать этот агродрон против наших врагов. Теперь мы можем дезориентировать врага, они будут думать, что это их дрон "Баба-яга", а по факту это окажемся мы. И мы будем подлетать к их тылу и "разбирать" блиндажи", - сказал Гомер.

Он пояснил, что гексакоптер способен нести груз порядка 15 кг и преодолевать расстояние до 15 км. "Можно цеплять туда противотанковую мину очень мощную, весит до 10 кг. Опять же, можно доставить нашим ребятам провизию: воду, еду, сигареты", - добавил Гомер.

По словам военнослужащего, в подразделении есть специальное оборудование, позволяющее улучшить видимость и управляемость аппарата.