Несмотря на ранения, он выполнил задачу по отработанной схеме, уничтожив трех боевиков и дождавшись подкрепления

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Стрелок десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" с позывным Пастух в одиночку захватил опорный пункт ВСУ в Каменском Запорожской области, уничтожив трех украинских боевиков.

О взятии населенного пункта Каменское войсками группировки "Днепр" 30 августа сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Я принял волевое решение, что нужно вместо того, чтобы они (боевики ВСУ - прим. ТАСС) пришли ко мне, начать действовать самому. Я пошел на штурм. В результате штурмовых действий я уничтожил трех противников, но получил осколочное и ожоговое ранения, в том числе ожоговое ранение век. Но я наладил связь с командованием и дождался подкрепления. Вечером подкрепление прибыло, я передал опорный пункт и начал откатываться при поддержке наших "птичников" и своих товарищей, потому что к тому времени я почти ничего не видел", - рассказал ТАСС военнослужащий.

Пастух добавил, что действовал во время штурма по отработанному сценарию. "Я понимал, что нужно выполнять задачу. Понимал, что противник рядом: или я первый нападу, либо они придут в гости. Пошел, закинул гранату, прострелял, зашел внутрь, зачистил. Как ведет себя противник, я не обращал внимание, я действовал от себя. Как обучали, так и работал", - подчеркнул боец.