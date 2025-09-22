По словам военнослужащего, противник начал отступать после захода дрона, не зная, что между двумя опорниками ВСУ скрывались военнослужащие ВС РФ

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики устроили засаду для отступающих с позиций украинских солдат, рассказал ТАСС командир мотострелковой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Куаныш Ракушев.

"После удачного захода FPV-дрона именно в сам опорный пункт, противник начал отступать, не зная, что между ними - между двумя опорниками, наши военнослужащие сидят, я наблюдал за этой всей засадой. Передал своему военнослужащему, что вот к тебе движутся три противника. В это время начал отрабатывать FPV-дрон по ним. В этот момент военнослужащий встретил их и уничтожил на месте", - сказал командир.

Второй опорный пункт ВСУ был практически уничтожен бойцом, который забросил в него самодельную взрывчатку. "Военнослужащий подкрался незаметно, раздвинул бревна и закинул самодельное устройство", - добавил командир.

Он подчеркнул, что российские штурмовики действовали быстро, что лишило ВСУ возможности доложить командованию о начале штурма.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Муравка в ДНР.