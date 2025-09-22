ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Группа воевавших на стороне ВСУ темнокожих наемников уничтожена в боях за село Муравка в ДНР, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Алексей Кобылкин.

"Отходили украинцы. Их увидели [с БПЛА], начали преследовать. Соответственно, они отходили по лесополосе. Их начали бить FPV-дронами. Одного убили. Потом за вторым начали охотиться. То есть, соответственно, когда уже разбили полностью, с камеры обычного коптера увидели, что <...> это были темнокожие", - сказал военнослужащий.

19 сентября в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Муравка в ДНР.