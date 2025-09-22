МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" Северного флота выполнила стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по условному противнику в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения", - говорится в сообщении. В Северном флоте проинформировали, что ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.

В пресс-службе флота подчеркнули, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Там уточнили, что закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

"Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку", - добавили в пресс-службе.

Атомный подводный крейсер "Архангельск" является кораблем проекта 885М "Ясень-М". Он был заложен в 2015-м и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России.

Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит". Основное ударное оружие субмарин проекта 885М - крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр-ПЛ".